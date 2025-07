In Plüderhausen finden an diesem Wochenende die mittlerweile 61. Festtage statt. Es gibt jede Menge Blasmusik und am Sonntag einen Jubiläumsumzug.

Drei kurze Wörter skizzieren die angekündigte „riesige Party“ an diesem Wochenende im mittleren Remstal: „Blech, Boom, Bäng“. Unter diesem Motto stehen die 61. Plüderhäuser Festtage von Donnerstag, 24., bis Montag, 28. Juli.

Das Wort Blech steht in diesem Fall für die vielen Blechblasinstrumente, mit denen zwei der fünf Vereine, die das Fest tragen, zu tun haben, nämlich der Musikverein Hohberg und der Musikverein Gemeindekapelle. Letzterer feiert heuer sein 125-Jahr-Jubiläum, was sich auch im Programm der Plüderhäuser Festtage widerspiegeln wird.

Jubiläumsfestzug am Sonntag

So findet am Samstagnachmittag das Kreisjugendmusikfest der Bläserjugend Rems-Murr erstmalig im Rahmen der Festtage in Plüderhausen statt, am Samstagabend ist das Puhački orkestar Lovran aus Kroatien zu Gast, und der Jubiläumsfestzug am Sonntagnachmittag wird von 13 Uhr an „zur wohlklingend-krachenden Gratulationsparade“ mit extra vielen Kapellen, so die Ankündigung der Organisatoren.

„Boom“ steht für zwei der Musikrichtungen, die auf den Plüderhäuser Festtagen so richtig boomen. Zum einen die Blasmusik, die unter anderem beim 12. Blasmusikfestival Rems Regio am Donnerstagabend wieder ausgiebig zelebriert wird. Wie beliebt diese Veranstaltung ist, zeigt sich sowohl in der positiven Resonanz der zahlreichen Gäste als auch bei den Musikkapellen aus der Region, die ganz heiß aufs Mitmachen sind: Auf die acht Teilnahmeplätze haben sich dieses Jahr wieder fast doppelt so viele Kapellen beworben. Durch den Abend führt der bekannte Fernsehmoderator und Entertainer Hansy Vogt.

Auch die Schlagermusik boomt bei den Festtagen und die dazugehörige Party am Sonntagabend ist zum festen Bestandteil des Programms geworden. Dieses Mal wird die stimmgewaltige Schlagerband Familie Hossa das Publikum mit Kultschlagern der 70er, Hits der Neuen Deutschen Welle und deutschsprachigen Party-Hits der 80er begeistern.

Der Begriff „Bäng“ wiederum steht lautmalerisch für „Es knallt so richtig bei den Festtagen!“ Und zwar im durchweg positiven Sinne. So zum Beispiel auf dem Rummelplatz mit seinen Fahrgeschäften, beim fetzig-rockigen Auftritt der VolXX LIGA am Samstagabend oder beim knalligen Brillant-Feuerwerk zum großen Finale am Montagabend. Zahlreiche Knaller bietet auch schon das Auftaktprogramm zum Bieranstich am Freitagabend, wenn sich die Stadt Lorch mit Tanzgarden, Einradfahrern, Aikido-Kämpfern, einem mehrfachen Deutschen Akkordeonmeister und extra aus Italien angereisten Fahnenschwingern im Festzelt präsentiert.

Dirndl, Lederhose, begehbares Hamsterrad

Und damit nicht genug: Alle Besucher, die sich mit Dirndl oder Lederhose fürs Jubiläumsfest besonders herausputzen, erhalten wieder gratis das begehrte Mottoherzle zum Umhängen.

Traditionell als Ort für magische Momente gilt der Rummelplatz der Plüderhäuser Festtage. Ein besonderes Highlight ist dieses Jahr das „Magic House“, ein einzigartiges dreistöckiges Laufgeschäft im Horrorstil. Auf 200 Metern Länge erleben Besucher zahlreiche Illusionen, optische und akustische Täuschungen sowie außergewöhnliche Wahrnehmungen wie Geisterbilder und ein begehbares Hamsterrad.