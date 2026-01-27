Ein technischer Defekt führt am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der B29 bei Plüderhausen zu einem schweren Auffahrunfall mit zwei Lastwagen. Die Straße ist stundenlang dicht.

Ein technischer Defekt hat am frühen Morgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen auf der Bundesstraße 29 geführt. Ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer war nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Aalen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) und Waldhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf einen vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.

 

Der zweite Lastwagen wurde von einem 41-jährigen Fahrer gelenkt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 70.000 Euro beziffert.

Durch den Unfall traten Betriebsstoffe aus, zudem lagen zahlreiche Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Für die Reinigung der Straße sowie die Bergung der beiden Lastwagen musste die B 29 in Richtung Aalen zeitweise komplett gesperrt werden. Erst um 8.25 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden, wie die Polizei mitteilt.