Ein technischer Defekt führt am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der B29 bei Plüderhausen zu einem schweren Auffahrunfall mit zwei Lastwagen. Die Straße ist stundenlang dicht.

Chris Lederer 27.01.2026 - 09:40 Uhr

Ein technischer Defekt hat am frühen Morgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen auf der Bundesstraße 29 geführt. Ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer war nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Aalen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) und Waldhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf einen vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.