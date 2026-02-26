In Esslingen-Sirnau in der Zukunftswerkstatt kann das E-Kraftrad "Pocket Rocket" getestet werden. Es wiegt 70 Kilo und die Batterie kann an normalen Steckdose geladen werden.

Ein Kanonenrohr auf zwei Rädern: Daran erinnert ein Fahrzeug, das als Neuzugang in der Zukunftswerkstatt 4.0 in Esslingen-Sirnau präsentiert wird. Bei der „Pocket Rocket“ – englisch für „Taschenrakete“ – handelt es sich um ein leichtes Elektrokraftrad mit minimalistisch schickem Design, das insbesondere für den Stadtverkehr gedacht ist. Die Entwicklung der Böblinger Firma SOL Motors kann in Esslingen nun auch Probe gefahren werden.

Ohne Batterie wiegt das Gefährt nur 70 Kilogramm. Es gibt eine gemütlichere Variante, mit der man bis zu Tempo 45 und einem Rollerführerschein durch den Stadtverkehr navigieren kann – Reichweite an die 100 Kilometer. Die flottere Ausgabe (Tempo 85) kommt nicht ganz so weit. Die Batterie ist abnehmbar und kann an jeder normalen Steckdose geladen werden. Billig ist das Gefährt nicht: Es kostet ab 6000 Euro aufwärts.

Auf 450 Quadratmeter neue Mobilitätstechnologien ausprobieren

SOL Motors und die Zukunftswerkstatt 4.0 sind eigenen Angaben zufolge eine Innovationspartnerschaft eingegangen. Die Sirnauer Einrichtung hat das Ziel, Betriebe des Kfz-Gewerbes wie Autohäuser und Werkstätten bei der Transformation in der Mobilitätswende zu unterstützen.

Die Betreibergesellschaft wird gemeinsam vom Institut für Automobilwirtschaft (IfA) an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) sowie der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) in Ostfildern getragen. Auf rund 450 Quadratmetern werden die Strukturen eines modernen Autohausbetriebs abgebildet, innovative Technologien von heute und morgen gezeigt. Neben einem Showroom gibt es Lernwerkstattarbeitsplätze und Seminarräume. Die Einrichtung richtet sich vor allem an Entscheider, Auszubildende und Mitarbeitende der Branche.

Leichtkraftrad Pocket Rocket: Preise für Erfindung von Böblinger Start-up

Der Akku des Gefährtes kann abgenommen und in der Wohnung geladen werden. Foto: SOL Motors

Die Kooperation stärke SOL Motors beim Ausbau ihres Händlernetzwerks und biete beste Vernetzungsmöglichkeiten in der Branche, teilen die Innovationspartner in der gemeinsam Mitteilung mit. Das Böblinger Start-up wurde mehrfach prämiert, unter anderem mit dem German Design Award, dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis und den CES Innovation Awards.