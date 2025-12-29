Folge fünf von „Alles eine Altersfrage?“ befasst sich mit dem Thema Altersvorsorge. Die Sorge über eine wachsende Rentenskepsis trifft hier auf die Angst vor der Altersarmut.

Die Rente – bei kaum einem anderen Thema liegt es näher, von einem Konflikt zwischen den Generationen zu sprechen. Zumindest wirkt es in der öffentlichen Debatte oft so. Auf der einen Seite werfen die Jungen den Alten vor, auf ihre Kosten zu leben. Das Gegenargument: Die Jungen verkennen im Rentenstreit die Lebensleistung der Alten. Diese Auseinandersetzung ist in Deutschland derart aufgeladen, dass sie auch eine Regierung spalten kann.

Aber sind Alt und Jung wirklich unheilbar zerstritten, wenn es um die Altersvorsorge geht? Und taugt die Rente überhaupt noch als Modell für die Zukunft? Sollten sich junge Menschen heutzutage vielmehr in Eigenverantwortung um ihre finanzielle Absicherung kümmern? Mit diesen Fragen befasst sich Folge fünf von „Alles eine Altersfrage?“, einem Podcast der Stuttgarter Zeitung – zu hören auf Spotify und Podbean.

Angst vor Altersarmut trifft im Podcast auf Sorge über Rentenskepsis

Sara Schmalzried (22) ist überzeugt: Wenn sie einmal ins Rentenalter kommt, wird sie davon kaum noch etwas haben. Die studierte Politikwissenschaftlerin arbeitet für die Landeszentrale für politische Bildung und sitzt für die Grünen im Gemeinderat von Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Mit großer Sorge denkt sie an ihre späteren Lebensabschnitte – und an eine eventuell drohende Altersarmut.

Gabriele Frenzer-Wolf sieht es dagegen als enorme Gefahr an, dass junge Menschen wie Schmalzried davon ausgehen, sie könnten von der Rente nichts mehr erwarten. Die 61-Jährige ist Mitglied bei der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg. Das bestehende Rentensystem in Deutschland hält sie sowohl für funktional als auch für gerecht.

Wo sich die Positionen von Sara Schmalzried und Gabriele Frenzer-Wolf noch unterscheiden, in welchen Punkten sie aber auch einer Meinung sind, das hört ihr in Folge fünf von „Alles eine Altersfrage?“.

„Alles eine Altersfrage?“ – Ein Volo-Projekt der Stuttgarter Zeitung

Der Podcast „Alles eine Altersfrage?“ ist ein Projekt von Volontärinnen und Volontären der Stuttgarter Zeitung. In sieben Folgen nehmen sie Themen wie Altersvorsorge, Ehe, Integration, Kinder bekommen, Klima, Resilienz und Wohnen in den Blick – und gehen der Frage nach, welche Rolle das Alter dabei tatsächlich spielt.

Ein Transparenzhinweis: Die Aufnahmen der Gespräche lagen bei der Veröffentlichung der Folge bereits mehrere Monate zurück.