Folge fünf von „Alles eine Altersfrage?“ befasst sich mit dem Thema Altersvorsorge. Die Sorge über eine wachsende Rentenskepsis trifft hier auf die Angst vor der Altersarmut.
29.12.2025 - 08:30 Uhr
Die Rente – bei kaum einem anderen Thema liegt es näher, von einem Konflikt zwischen den Generationen zu sprechen. Zumindest wirkt es in der öffentlichen Debatte oft so. Auf der einen Seite werfen die Jungen den Alten vor, auf ihre Kosten zu leben. Das Gegenargument: Die Jungen verkennen im Rentenstreit die Lebensleistung der Alten. Diese Auseinandersetzung ist in Deutschland derart aufgeladen, dass sie auch eine Regierung spalten kann.