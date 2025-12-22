Wohnkonzepte gibt es viele. Alleine oder Wohngemeinschaft? Auf dem Land oder in der Stadt? Diese Folge von „Alles eine Altersfrage?“ fragt, wie wir wohnen wollen.
22.12.2025 - 08:30 Uhr
Die Studentinnen Leonie Friedrich (26) und Theresia Krol (24) leben mit 28 weiteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern in einer 30er-WG in Stuttgart. Der Rentner Matthias Weber (70) hingegen wohnt auf nur 20 Quadratmetern in einem Tiny House in Idersbach am Rand des Schwarzwaldes. Unterschiedlicher könnten ihre Wohnsituationen kaum sein – oder etwa doch?