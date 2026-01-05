In der siebten Folge von „Alles eine Altersfrage?“ erzählen zwei Jesiden, wie sie Integration in Deutschland erleben – zwischen Flucht, Tradition und dem Alltag in der neuen Heimat.
05.01.2026 - 08:00 Uhr
Migration und Integration gehören seit Jahren zu den meistdiskutierten Themen in Deutschland. Oft geht es dabei um Probleme, gesellschaftliche Spannungen und Erwartungen an Anpassung. Doch wie erleben eigentlich die betroffenen Menschen das Leben zwischen Herkunft und neuer Heimat – und wie unterscheiden sich die Perspektiven der Generationen?