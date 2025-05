In einem sechsteiligen Podcast zeichnen unsere Redakteurinnen Gudrun Ensslins Weg nach und fragen sich: Was zur Hölle ist mit ihr passiert? Zum Release am 12. Mai laden das Citizen Kane Kollektiv Zeitzeug:innen, Expert:innen und unsere Hosts ins White Noise ein.

Carina Kriebernig 05.05.2025 - 11:00 Uhr

Was hat sie bloß so radikalisiert? In einem sechsteiligen Podcast zeichnen die Redakteur:innen Lea Krug, Maxi Kroh, Felix Frey und Katrin Maier-Sohn Gudrun Ensslins Weg aus einer aufgeschlossenen Pfarrerfamilie auf der Schwäbischen Alb bis in das Hochsicherheitsgefängnis nach Stuttgart-Stammheim nach.