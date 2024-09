Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 303. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Gregor Preiß vor Ort in Madrid über den Auswärtssieg in Gladbach und den Champions-League-Auftakt.

Felix Mahler 17.09.2024 - 09:11 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 303. Folge blicken Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Gregor Preiß auf den 3:1-Auswärtssieg der Schwaben in der Bundesliga in Gladbach. Vor Ort aus Madrid liegt der Fokus natürlich auf dem Champions-League-Comeback der Weiß-Roten nach 14 Jahren. Am heutigen Abend (21 Uhr) tritt der Vizemeister beim Titelverteidiger Real Madrid an. Ein paar Stunden davor absolviert die U 19 das Spiel in der Youth League. Am gestrigen Montag fanden die Pressekonferenz und das öffentliche Training der Profis im Bernabeu statt. Wir blicken voraus auf die historische Partie des VfB Stuttgart.