Christian Pavlic 27.01.2025 - 19:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 330. Folge sprechen Christian Pavlic und Felix Mahler über die Bundesliga-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05. Neben den NLZ-News gibt es natürlich auch die große Vorschau auf den Kracher in der Champions League an diesem Mittwoch (21 Uhr/Liveticker) gegen Paris Saint-Germain.