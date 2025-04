Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich regelmäßig mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 341. Folge sprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel über den Einzug ins Finale des DFB-Pokals.

Christian Pavlic 03.04.2025 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 341. Folge sprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel über das 3:1 gegen RB Leipzig und den Einzug des VfB Stuttgart ins Finale des DFB-Pokals. Neben dem Rückblick auf das knappe Aus der U19 in der Youth League gegen den FC Barcelona gibt es auch die große Vorschau auf die Bundesliga-Partie beim VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker).