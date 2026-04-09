In der 401. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über die Niederlage gegen Borussia Dortmund – und blicken voraus auf die Partie gegen den Hamburger SV.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 401. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler die 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund – und blicken voraus auf die Partie gegen den Hamburger SV. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Lage bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

  • Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00
  • Rückblick #VfBBVB 00:01:42
  • NLZ-News & Frauen 00:33:26
  • Ausblick #VfBHSV 00:51:47

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Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.