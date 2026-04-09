In der 401. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über die Niederlage gegen Borussia Dortmund – und blicken voraus auf die Partie gegen den Hamburger SV.

red 09.04.2026 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 401. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler die 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund – und blicken voraus auf die Partie gegen den Hamburger SV. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Lage bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!