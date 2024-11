Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 315. Folge sprechen Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler über das 2:3 gegen Frankfurt und die ersten zehn Spieltage.

Felix Mahler 14.11.2024 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 315. Folge sprechen Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler über die dramatische 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Nach zehn Spieltagen in der Bundesliga ist es nun auch an der Zeit, in dieser Länderspielpause ein Zwischenfazit zur VfB-Saison zu ziehen – mit Blick auf verschiedene Komponenten.