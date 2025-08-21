In der 359. Folge besprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel mit Sportwissenschaftler Steffen Görsdorf die Themen, die Fans des VfB vor dem BUndesligastart bewegen.

Philipp Maisel 21.08.2025 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 359. Folge sprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel mit Sportwissenschaftler Steffen Görsdorf über die Niederlage gegen die Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup. Außerdem gibt es neben den neuesten Meldungen vom Transfermarkt, den NLZ-News und dem Blick auf die Frauenmannschaft natürlich auch die große Vorschau auf den Bundesliga-Auftakt am Samstag gegen Union Berlin.