Lars Kirchhoff 17.12.2025 - 14:31 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 382. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Bundesligasieg des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Außerdem blicken sie auf die NLZ-Teams, die VfB-Frauen und natürlich auf das letzte VfB-Spiel des Jahres gegen TSG Hoffenheim. Viel Spaß beim Hören!