Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 382. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Bundesligasieg des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Außerdem blicken sie auf die NLZ-Teams, die VfB-Frauen und natürlich auf das letzte VfB-Spiel des Jahres gegen TSG Hoffenheim. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #SVWVfB 00:01:56

• NLZ-News & Frauen 00:26:19

• Ausblick #VfBTSG 00:39:06

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.