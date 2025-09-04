In der 361. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Felix Mahler über das Spiel gegen Mönchengladbach und die Neuzugänge des VfB.

Lars Kirchhoff 04.09.2025 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 361. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Felix Mahler über die Choreo zu 100 Jahre Brustring, das Spiel gegen Mönchengladbach sowie die Transferbilanz des VfB. Außerdem gibt es News aus dem Nachwuchsleistungszentrum, aktuelle Infos zu den VfB-Frauen sowie einen Ausblick auf die Länderspielpause.