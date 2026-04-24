In der 403. Folge sprechen Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler über das 2:1 gegen den SCF – und blicken voraus auf die Partie gegen den SV Werder.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 403. Folge analysieren Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler den 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg, der für den VfB den erneuten Pokalfinaleinzug bedeutet. Dazu gibt´s den Blick auf die Partie gegen den SV Werder. Wie immer werden auch die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Situation bei den VfB-Frauen besprochen. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBSCF 00:01:50

• Kurzer Rückblick #FCBVfB 00:30:35

• NLZ-News & Frauen 00:36:10

• Ausblick #VfBSVW 00:41:10

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Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.