In der 403. Folge sprechen Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler über das 2:1 gegen den SCF – und blicken voraus auf die Partie gegen den SV Werder.

Philipp Maisel 24.04.2026 - 16:03 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 403. Folge analysieren Philipp Maisel, David Scheu und Felix Mahler den 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg, der für den VfB den erneuten Pokalfinaleinzug bedeutet. Dazu gibt´s den Blick auf die Partie gegen den SV Werder. Wie immer werden auch die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Situation bei den VfB-Frauen besprochen. Viel Spaß beim Hören!