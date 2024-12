Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 320. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic, David Scheu und Felix Mahler über das Remis in Bremen, den Sieg in Regensburg – und das Spiel gegen Union.

Christian Pavlic 05.12.2024 - 16:00 Uhr

