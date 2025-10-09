In der 367. Folge sprechen David Scheu, Felix Mahler und Christian Pavlic über das 1:0 gegen Heidenheim – und die schwere Verletzung von Ermedin Demirovic.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 367. Folge sprechen David Scheu, Felix Mahler und Christian Pavlic über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen. Der Erfolg gegen Heidenheim sowie die schwere Verletzung von Ermedin Demirovic sind im Fokus der Episode. Dazu blicken wir auf die Erfolge der Frauen und NLZ-Teams.

 

Die Schwerpunkte dieser Folge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBFCH 00:01:14

• NLZ-News & Frauen 00:28:34

• Personal-News 00:36:17

• Ausblick VfB-Spiele 00:52:29

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.