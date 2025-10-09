In der 367. Folge sprechen David Scheu, Felix Mahler und Christian Pavlic über das 1:0 gegen Heidenheim – und die schwere Verletzung von Ermedin Demirovic.

red 09.10.2025 - 11:24 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 367. Folge sprechen David Scheu, Felix Mahler und Christian Pavlic über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen. Der Erfolg gegen Heidenheim sowie die schwere Verletzung von Ermedin Demirovic sind im Fokus der Episode. Dazu blicken wir auf die Erfolge der Frauen und NLZ-Teams.