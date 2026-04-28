In der 404. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 1:1 gegen Werder Bremen – und blicken voraus auf die wichtige Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim.

red 28.04.2026 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 404. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler das 1:1 gegen Werder Bremen – und blicken voraus auf die Bundesliga-Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Lage bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!