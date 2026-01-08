In Folge 383 sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Trainingsauftakt des VfB, das Testspiel gegen Luzern sowie die Spiele gegen Leverkusen und Frankfurt.

Lars Kirchhoff 08.01.2026 - 15:14 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 383. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Trainingsauftakt des VfB, das Testspiel gegen den FC Luzern sowie alles Wichtige zum aktuellen Transfergeschehen beim VfB und geben ein Update zum aktuell stattfindenden Afrika-Cup. Außerdem blicken sie auf die kommenden Bundesligaspiele gegen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt sowie auf die VfB-Frauen und die Nachwuchsteams des VfB. Viel Spaß beim Hören!