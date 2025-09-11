In der 362. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Marco Seliger über die vergangene Länderspielpause und blicken auf die Partie gegen den SC Freiburg voraus.

Lars Kirchhoff 11.09.2025 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 362. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Marco Seliger über die Leistung der VfB-Akteure während der Länderspielpause. Außerdem gibt es die News aus dem Nachwuchsleistungszentrum und aktuelle Infos zu den VfB-Frauen. Dazu gibt es natürlich auch die große Vorschau auf die Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg.