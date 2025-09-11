In der 362. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Marco Seliger über die vergangene Länderspielpause und blicken auf die Partie gegen den SC Freiburg voraus.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 362. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Marco Seliger über die Leistung der VfB-Akteure während der Länderspielpause. Außerdem gibt es die News aus dem Nachwuchsleistungszentrum und aktuelle Infos zu den VfB-Frauen. Dazu gibt es natürlich auch die große Vorschau auf die Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick Länderspielpause 00:02:20

• Was sonst noch geschah 00:24:05

• NLZ-News & Frauen 00:33:23

• Ausblick #SCFVfB 00:39:22

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.