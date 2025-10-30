In der 371. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den vergangenen Doppelpack gegen Mainz und blicken voraus auf das Bundesligaduell gegen RB Leipzig.

Lars Kirchhoff 30.10.2025 - 16:24 Uhr

