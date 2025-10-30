In der 371. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den vergangenen Doppelpack gegen Mainz und blicken voraus auf das Bundesligaduell gegen RB Leipzig.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 371. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den vergangenen Bundesliga- und Pokal-Doppelpack gegen Mainz und blicken voraus auf das Bundesligaduell mit Leipzig. Außerdem gibt es News zu den Nachwuchsmannschaften und dem Frauenteam des VfB.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBM05 00:04:34

• Rückblick #M05VfB 00:21:25

• NLZ-News & Frauen 00:41:27

• Ausblick #RBLVfB 00:49:46

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

