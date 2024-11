Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 314. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und David Scheu über das 0:2 gegen Atalanta Bergamo und den Bundesliga-Kracher gegen Eintracht Frankfurt.

Christian Pavlic 08.11.2024 - 10:30 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 314. Folge blicken Christian Pavlic, Philipp Maisel und David Scheu auf das 0:2 gegen Atalanta Bergamo in der Champions League. Dazu werfen wir einen Blick voraus auf den Bundesliga-Kracher gegen Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker).