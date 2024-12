Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 321. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 3:2 gegen Union Berlin und den Champions-League-Kracher gegen Young Boys Bern.

Christian Pavlic 09.12.2024 - 18:00 Uhr

