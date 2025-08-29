In der 360. Folge sprechen Felix Mahler und Philipp Maisel über den Pflichtspielstart der Weiß-Roten über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen.

Lina Marie Preiß 28.08.2025 - 17:39 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 360. Folge sprechen Felix Mahler und Philipp Maisel über den Pflichtspielstart der Weiß-Roten sowie über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen. Die Spiele gegen den 1. FC Union Berlin und Eintracht Braunschweig, sowie das anstehende Duell gegen Borussia Mönchengladbach stehen im Fokus dieser Folge.