Felix Mahler 22.10.2024 - 10:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 310. Folge blicken Christian Pavlic, David Scheu und Carlos Ubina auf die klare Niederlage im Südgipfel in München. Nach den Abschlusstrainings und den Pressekonferenzen blicken wir vor Ort aus Turin vorauf auf das nächste Champions-League-Highlight für den VfB Stuttgart - das Auswärtsspiel am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin.