In der 351. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Felix Mahler über den Verlauf der Sommerpause – und die Wechselgerüchte um Nick Woltemade.

red 03.07.2025 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 351. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Felix Mahler über die Neuigkeiten aus der Sommerpause – und blicken natürlich auf die Wechselgerüchte um Nick Woltemade. Dazu gibt es einen Ausblick auf all das, was kommt: Trainingslager, Supercup, Europa League.