In Folge 379 sprechen unsere Redakteure über die Pleite beim HSV, den Sieg im DFB-Pokal beim VfL Bochum – und blicken voraus auf den Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern.

Christian Pavlic 04.12.2025 - 15:46 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 379. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über die Niederlage beim Hamburger SV und den Sieg im DFB-Pokal beim VfL Bochum. Felix Mahler liefert aus dem Zug alle Zahlen, Daten und Fakten. Außerdem blicken wir auf die NLZ-Teams, auf die VfB-Frauen – und natürlich auf den mit Spannung erwarteten Kracher in der Bundesliga gegen den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker). Viel Spaß beim Hören!