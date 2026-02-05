In Folge 389 stehen die Spiele gegen Freiburg und Kiel sowie der Ausblick auf die Partie gegen St. Pauli im Fokus. Außerdem ist U19-Coach Tobias Rathgeb zu Gast.

Lars Kirchhoff 05.02.2026 - 17:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 389. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über die Siege des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg und Holstein Kiel. Zudem richten sie den Blick auf die VfB-Frauen sowie die Nachwuchsmannschaften des Vereins. U19-Coach Tobias Rathgeb ist außerdem zu Gast und spricht über seine Mannschaft. Abschließend geht es um den Ausblick auf die kommenden Duelle in Bundesliga und DFB-Pokal gegen Freiburg und Kiel. Viel Spaß beim Hören!