In Folge 378 sprechen unsere Redakteure über den Europa-League-Sieg des VfB gegen Deventer, Polizeigewalt gegen VfB-Fans und den Ausblick auf die Duelle mit dem HSV und Bochum.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 378. Folge sprechen Philipp Maisel, Heiko Hinrichsen und Christian Pavlic über den Sieg des VfB in der Europa League gegen die Go Ahead Eagles Deventer und über Polizeigewalt gegen VfB-Fans. Außerdem blicken sie auf die kommenden Duelle mit dem HSV und Bochum voraus sowie auf die VfB-Frauen und die Nachwuchsteams des VfB.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #EaglesVfB 00:03:31

• Polizeigewalt in Deventer 00:22:38

• NLZ-News & Frauen 00:45:18

• Ausblick #HSVVfB 00:48:00

• Ausblick #BOCVfB 01:05:43

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.