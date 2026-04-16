In der 402. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 4:0 gegen den HSV – und blicken voraus auf die Partien beim FC Bayern und gegen den SC Freiburg.

red 16.04.2026 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 402. Folge analysieren Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler den 4:0-Sieg gegen den Hamburger SV – und blicken voraus auf den Südschlager in der Bundesliga beim FC Bayern München sowie den Kracher im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Dazu gibt es die neuesten Entwicklungen aus dem NLZ sowie alles zur Situation bei den VfB-Frauen. Viel Spaß beim Hören!