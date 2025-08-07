In der 356. Folge spricht Philipp Maisel mit Stuttgarts NLZ-Direktor Stephan Hildenbrandt über das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum und viele seiner Facetten.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 356. Folge spricht Philipp Maisel mit Stuttgarts NLZ-Direktor Stephan Hildenbrandt über das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum und viele seiner Facetten. Schließlich ist „Nachwuchsleistungszentrumszene“ mehr als nur ein geflügeltes Wort bei unseren VfB-Reportern.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Arbeit beim NLZ des VfB 00:11:45

• NLZ-News & Frauen 00:37:52

• Tiki Taka 01:02:37

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

