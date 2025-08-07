In der 356. Folge spricht Philipp Maisel mit Stuttgarts NLZ-Direktor Stephan Hildenbrandt über das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum und viele seiner Facetten.

Philipp Maisel 07.08.2025 - 16:05 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 356. Folge spricht Philipp Maisel mit Stuttgarts NLZ-Direktor Stephan Hildenbrandt über das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum und viele seiner Facetten. Schließlich ist „Nachwuchsleistungszentrumszene“ mehr als nur ein geflügeltes Wort bei unseren VfB-Reportern.