In der 368. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Last-Minute-Sieg der VfB-Frauen, Personalnews und das kommende Spiel gegen den VfL Wolsburg.

Lars Kirchhoff 16.10.2025 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 368. Folge sprechen Philipp Maisel, Felix Mahler und Christian Pavlic über den Last-Minute-Sieg der VfB-Frauen gegen Mainz. Außerdem blicken wir auf die NLZ-Teams und schauen auf die Personalsituation beim VfB. Außerdem gibt es natürlich den großen Ausblick auf das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg.