Felix Mahler 10.10.2024 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In einer launigen 308. Folge blicken Felix Mahler, Dirk Preiß und Heiko Hinrichsen über das 1:1 gegen die TSG Hoffenheim. Ermedin Demirovic traf spät in der Nachspielzeit noch per Nachschuss nach Elfmeter zum Ausgleich. Wir wagen uns an ein erstes Zwischenfazit zur Saison des VfB nach sechs Bundesliga-Spieltagen, Pokal und Champions League. Dazu der Ausblick auf die Länderspielpause mit vielen berufenen VfB-Akteuren, die Trainer Sebastian Hoeneß im Training nun nicht zur Verfügung stehen.