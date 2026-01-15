In Folge 384 sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler mit Steffen Görsdorf über die Siege gegen Leverkusen und Frankfurt und blicken voraus auf das Spiel gegen Union.

Lars Kirchhoff 15.01.2026 - 15:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 384. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler mit Gast Steffen Gersdorf über die Siege gegen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Außerdem werfen sie einen Blick voraus auf das Duell gegen Union Berlin. Außerdem sprechen sie über die VfB-Frauen und die Nachwuchsteams des Vereins. Viel Spaß beim Hören!