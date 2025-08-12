In der 357. Folge sprechen Dirk Preiß und Philipp Maisel mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle über die Themen, die VfB-Fans aktuell bewegen. Dazu gehört auch Nick Woltemade.

Philipp Maisel 12.08.2025 - 15:11 Uhr

Der „PubCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 357. Folge unseres VfB-Podcasts, live produziert in der „Alte Schule“ in Gablenberg, sprechen die MeinVfB-Redakteure Dirk Preiß und Philipp Maisel mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle über die Themen, die VfB-Fans aktuell bewegen. Dazu gehört auch Nick Woltemade. Schließlich beherrscht das Geschacher um den Stürmer seit Wochen die Schlagzeilen in Deutschland.