In der 357. Folge sprechen Dirk Preiß und Philipp Maisel mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle über die Themen, die VfB-Fans aktuell bewegen. Dazu gehört auch Nick Woltemade.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Der „PubCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 357. Folge unseres VfB-Podcasts, live produziert in der „Alte Schule“ in Gablenberg, sprechen die MeinVfB-Redakteure Dirk Preiß und Philipp Maisel mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle über die Themen, die VfB-Fans aktuell bewegen. Dazu gehört auch Nick Woltemade. Schließlich beherrscht das Geschacher um den Stürmer seit Wochen die Schlagzeilen in Deutschland.

 

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern eurer Wahl.