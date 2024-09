Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 305. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Kantersieg gegen Dortmund, den Stand des VfB und das Spiel in Wolfsburg.

Felix Mahler 26.09.2024 - 16:00 Uhr

Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 305. Folge blicken Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler auf die Machtdemonstration beim 5:1-Kantersieg im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. Enzo Millot, Deniz Undav & Co. spielten sich in einen Rausch. Wo steht der VfB nun aktuell? Was macht den VfB so stark? Wir analysieren den Saisonstart und blicken auf Daten. Dazu natürlich der Ausblick auf das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, das als Wegweiser dienen könnte.