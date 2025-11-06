Podcaster über sein Leben ADHS als Superkraft? Welzheimer startet mit neuer Ernährung durch
Unternehmer, Coach, Autor: Timo Konzelmann geht seinen Weg mit wechselnder Energie – und versteht erst jetzt, warum bei ihm vieles anders war.
Hätte er nicht jüngst ein Hörbuch eingesprochen, man müsste ihm nahelegen, es zu tun. Die entspannte Art, die klare Sprache, die angenehme tiefe Stimme, hier und da ein Beispiel zum Auflockern. Kein Verhaspeln, kein Stocken, keine nervöse Körpersprache: Timo Konzelmann wirkt ruhig und tiefenentspannt – im Gespräch genauso wie in seiner Audio-Fassung oder in seinem Podcast. Was der Welzheimer (Rems-Murr-Kreis) dabei fühlt und wie es in ihm drin aussieht, merkt dabei niemand. „Dass ich während dem Sprechen einen Puls von 140 habe, sieht und hört man bei mir im Vergleich zu anderen nicht.“