Endlich Sommerferien! Doch was anstellen mit so viel neu gewonnener Zeit? Damit es Ihnen auf der Fahrt in den Urlaub oder beim Sonnen auf der Gartenliege nicht zu langweilig wird, hat die Stuttgarter Zeitung vorgesorgt. Fünf spannende Podcasts, von True Crime über Fußball bis hin zu Gutenachtgeschichten, warten auf Sie.

Gudrun Ensslin – Terror. Haft. Tod. – Wie die RAF dem Staat den Krieg erklärte

Über ein dunkles Kapitel der schwäbischen Geschichte klären Lea Krug und Felix Frey in „Gudrun Ensslin – Terror. Haft. Tod“ auf. Wer war die junge Frau aus dem Ostalbkreis, die im Namen der Roten Armee Fraktion (RAF) schwerste Straftaten verübte?

Lea Krug und Felix Frey bei der Aufnahme für „Gudrun Ensslin – Terror. Haft. Tod“ Foto: LICHTGUT

Die Moderatoren tauchen hautnah in den Stammheim-Prozess gegen die Pfarrerstochter und andere führende Mitglieder der RAF ein, der sich dieses Jahr zum 50. Mal jährt.

Unter diesem Link hören Sie alle Folgen direkt bei der Stuttgarter Zeitung.

Auf Apple Podcasts können Sie ebenfalls zuhören.

Und hier finden Sie den Podcast auf Spotify:

Schwäbisch für Anfänger – Rund um Mundart und Rezepte

Gerade im Urlaub auf der erfolglosen Suche nach einer guaden Brezel dürfte es dem ein oder anderen auffallen – Schwabe zu sein bringt Gewohnheiten mit sich. Reporter Felix Frey spürt ihnen in „Schwäbisch für Anfänger“ nach. Dazu ist er im ganzen Ländle unterwegs und beantwortet unter anderem die Frage, wie die perfekte Maultasche gelingt, oder was es mit dem schwäbischen Humor auf sich hat.

Hier geht es direkt zum Podcast auf der Website der Stuttgarter Zeitung.

Auf Apple Podcasts können Sie die Folgen hier hören.

Und zu Spotify geht es hier:

PodCannstatt – Alle Neuigkeiten zum VfB

Um aktuelleres Geschehen geht es im Podcast „PodCannstatt“ zum VfB Stuttgart. Wöchentlich liefern die VfB-Reporter detaillierte Spielanalysen, beobachten die Entwicklungen auf dem Transfermarkt und führen interessante Gespräche mit den Platzhelden.

Damit Sie, egal wo sie sind, mit allen Informationen zur neuen Saison versorgt bleiben, hören Sie auf der Seite der Stuttgarter Zeitung rein.

Hier geht es zu den Folgen auf Apple Podcasts.

Über dieses Banner kommen Sie zum Podcast auf Spotify:

Mord am Neckar – True Crime aus Stuttgart

Wussten Sie schon, dass in Stuttgart die erste Kindesentführung in der Geschichte der BRD stattfand? Kann ein Autounfall zum Mord werden? Und wer war nochmal der Telefonzellen-Bomber?

Im Podcast „Mord am Neckar“ berichten unsere Polizeireporter von packenden Kriminalfällen. Foto: Tina Vo

In „Mord am Neckar“ erzählen die Polizeireporter Christine Bilger und Wolf-Dieter Obst von den spannendsten Kriminalfällen aus Baden-Württemberg, die sie in ihrer Laufbahn beschäftigt haben. Sie zeichnen Bilder der Täter, tauchen tief in die Archive ein und erzählen, welche Fälle ihnen besonders nahe gingen.

Klicken Sie hier für die volle Portion True Crime.

Gute Nachtgeschichten – Alles über Stuttgarts Nachtleben

Keine Angst, dieser Podcast ist nicht zum Einschlafen! Im Gegenteil, er regt dazu an, noch ein bisschen in die Nacht zu leben. Denn die Nightlife-Kenner:innen und -Größen Bartek (Die Orsons), Walter Ercolino (Popbüro), Femke Bürkle (Romantica), Tamara Wirth (DJ) und Leif Müller (Studio Amore) verraten darin alles über die Feierszene in Stuttgart.

Jetzt die wildesten Stories aus Stuttgarts Nachtleben hören.

Viel Spaß beim Hören und einen schönen Sommer!