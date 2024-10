Ob Mercedes, SAP oder Bosch – Baden-Württemberg hat Weltfirmen hervorgebracht. Doch heute fehlt Start-ups oft das Geld für große Erfolgsgeschichten. Auf Einladung von Stuttgarter Zeitung, Roland Berger und der L-Bank suchen Experten nach Lösungen.

Jonas Schöll 11.10.2024 - 06:00 Uhr

Schaffe, schaffe, Start-up baue – so in etwa lässt sich der Werdegang der Stuttgarter Firmengründer Sebastian Berning und Andreas Sedlmayr beschreiben. Kennengelernt haben sich der Physiker und der Wirtschaftsingenieur beim Technologieriesen Bosch, wo sie vom Trainee bis zur Führungskraft aufgestiegen sind. Doch 2018 hängten sie ihre Jobs an den Nagel – und wagten den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit ihrer Firma Instagrid wollen sie die Batteriewelt aufmischen.