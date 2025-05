Nicht alles lief wie geplant bei der Pokalfeier des VfB am Sonntag in Stuttgart. Der Autokorso sollte eigentlich über die Bundesstraße gehen. Spontan nahm er einen anderen Weg.

Ein Autokorso vom Rathaus zum Schlossplatz? Das hatte bei der ersten Ankündigung Heiterkeit hervorgerufen, als der VfB das für den Fall des Pokalsieges plante. Denn die paar Meter traut man trainierten Fußballprofis auch nach durchzechter Nacht zu. Es sind 400 Meter, also gerade mal eine Runde ums Stadion. Aber dann wurde klar: Sie nehmen einen Umweg. Das machte die Sache anders – aber auch noch ein bisschen komisch. Am Ende wurde es dann doch beinahe der direkte Weg, nur mit einem kleinen Schlenker. Wie kam es dazu?

Die ursprüngliche Korsostrecke sollte einmal vom Wilhelmsplatz bis zum Wendepunkt am Gebhard-Müller-Platz und dann am Charlottenplatz rechts ab auf die Planie und zum Schlossplatz für die große Sause führen. Dazu hätten die Busse mit Spielern, Trainern, Funktionären und Co. an der Eberhardstraße halten sollen.

Lesen Sie auch

Der Rathausbalkon blieb leer

Doch die Busfahrer meinten es gut mit den Männern, die sonst ihr Geld zu Fuß verdienen und fuhren sie direkt bis vors Rathaus, streng genommen bis direkt dahinter. Dort mussten sie nur ein paar Schritte gehen zum Hintereingang und entschwanden dann in den dritten Stock, um sich im goldenen Buch der Stadt zu verewigen. Sehr zu Verdruss all jener, die auf dem Marktplatz warteten, war ein Winken vom Balkon nicht eingeplant.

Aufgrund der falschen Anfahrt kam es dann aber besser als gedacht. Das ausbleibende Winken wurde durch Tuchfühlung ersetzt. Weil die Busse nun standen, wo sie standen, konnten die Autos des Korsos nicht fahren, wo sie sollten. Die Strecke wurde umgeplant. Statt auf die Bundesstraße ging es einmal über den Marktplatz, durch die enge Münzstraße am Dorotheenquartier vorbei und dann über die Dorotheenstraße zum Charlottenplatz, daselbst nach einer Runde zum Schlossplatz.

Sportlich wurde es dann nur für alle, die dachten, sie hätten auf den Stufen des Stadtpalais Logenplätze: Sie legten einen Sprint zur Verkehrsinsel auf dem Charlottenplatz ein, wie sportliche Mütter nicht minder sportlicher Kinder berichten. Ende gut, alles gut: Sie sind angekommen. Achja, und den Pokal, den haben sie auch.