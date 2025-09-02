 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Stuttgarter Kickers

  6. Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“

Pokal: Weilimdorf gegen Kickers Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“

Pokal: Weilimdorf gegen Kickers: Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“
1
Oliver Stierle als Co-Trainer beim TSV Weilimdorf sowie als Spieler bei den Kickers und beim FC Bayern. Foto: Günter Bergmann, imago/Rudel, imago/Ulmer/Cremer

Der Co-Trainer Oliver Stierle trifft im WFV-Pokal-Achtelfinale mit dem TSV Weilimdorf auf seinen Ex-Verein Stuttgarter Kickers. Mit welchen Erwartungen?

Sport: Jürgen Frey (jüf)

An diesem Mittwoch (17.15 Uhr) geht es für den Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf im WFV-Pokal-Achtelfinale gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers. Für den Co-Trainer und Ex-Kickers-Profi Oliver Stierle (42) ein ganz besonderes Duell. 

 

Herr Stierle, Sie hatten es offenbar geahnt, dass es zu diesem Duell kommt?

(lacht) Irgendwie schon. Ich war am Nachmittag vor der Auslosung beim Regionalligaspiel der Kickers gegen Eintracht Trier im Gazi-Stadion und habe schon mal fleißig gescoutet. Ich saß dann sogar mit Marco Wildersinn und einigen anderen aus dem Kickers-Staff im Vip-Raum zusammen, als die Nachricht vom Los kam.

Und?

Ich habe gesagt, Jungs, jetzt wisst ihr, warum ich da war. Und Marco meinte, Du warst früher schon ein Fuchs (lacht). 

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: Der Rückwärtsgang stottert weiter

Fußball Der Rückwärtsgang stottert weiter

Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf bekommt seine Probleme auch im Spiel beim FC Esslingen nicht in den Griff und verliert mit 1:3. Ein Weilimdorfer hat dennoch Grund zur Freude.

Sie waren Mannschaftskollegen bei den Blauen. . .

Ich spielte links in der Viererkette, Moritz Steinle rechts, Marco zusammen mit Marcel Rapp in der Innenverteidigung.  Wir haben uns super verstanden, auch außerhalb des Platzes hatten wir immer viel Spaß zusammen. Ich wünsche Marco, dass er wie „Rappo“ (Anmerkung: Marcel Rapp, jetzt Trainer von Holstein Kiel) den Sprung in die Bundesliga schafft.

Jetzt geht es für Marco Wildersinn erst einmal nach Weilimdorf.

Darauf freue ich mich riesig. Darauf freuen sich weitere Ex-Blaue in unserer Mannschaft riesig, wie Enis Küley oder Bastian Joas, unser Leader, Kapitän und Torjäger. Darauf  fiebert der ganze Verein hin. Wir sind in die Verbandsliga aufgestiegen, sind hinter VfB und Kickers nun dritte Kraft in Stuttgart. Das ist das absolute Highlightspiel für unseren Verein. 

Vor zwei Jahren setzte es in der dritten Runde vor 1250 Zuschauern gegen die Kickers eine 0:7-Packung. . .  

Erst einmal erhoffe ich mir am Mittwoch ein paar Zuschauer mehr, und vor allem muss es wesentlich spannender zugehen als vor zwei Jahren, aber da spielte der TSV Weilimdorf auch noch in der Landesliga.

Unsere Empfehlung für Sie

WFV-Pokal: TSV Weilimdorf, Stuttgarter Kickers: „Supererlebnis“, Rekord – und dennoch lange Gesichter

WFV-Pokal: TSV Weilimdorf, Stuttgarter Kickers „Supererlebnis“, Rekord – und dennoch lange Gesichter

Nach ihrem 0:7-Pokal-Aus tun sich die Fußballer des TSV Weilimdorf mit der eigentlich ausgerufenen Partystimmung schwer. Was vom „Spiel des Jahres“ gegen die Stuttgarter Kickers hängen bleibt – und warum der sportliche Leiter sich ein Redeverbot gab.

Rechnen Sie sich Chancen aus?

Im Fußball weiß man doch nie, was passiert. Und im Pokal schon gar nicht. Vielleicht gelingt uns ein frühes Tor und wir wachsen über uns hinaus. Wir werden die Jungs richtig heiß machen und ihnen ein paar Erfahrungen mitgeben.

Welche?

Ich habe zweimal mit den Kickers den WFV-Pokal gewonnen. Wir warfen im DFB-Pokal  unter Trainer Robin Dutt den Hamburger SV aus dem Wettbewerb. Der Vater meines damaligen Mitspielers Recep Yildiz hat seinem Sohn damals ein Auto versprochen, wenn wir gewinnen. Das sind Wahnsinnserinnerungen. Wir spielten dann noch gegen Hertha BSC. Das Spiel mit dem legendären Becherwurf. Das alles prägt einen unglaublich. 

Genauso wie Ihre Zeit beim FC Bayern II zwischen 2008 und 2010?

Die vier Wochen, die ich unter Jürgen Klinsmann bei den Profis mittrainieren durfte, waren überragend. Er stellte mir einen Profivertrag in Aussicht, doch dann flog er raus. Louis van Gaal übernahm – und dem war ich mit 26 Jahren zu alt. Doch die 15 Minuten im Abschiedsspiel von Oliver Kahn im September 2008 gegen die deutsche Nationalmannschaft vor 70 000 Zuschauern, die nimmt mir keiner mehr. Alle brüllten „Olli, Olli“, sie meinten den Falschen (lacht). 

Wie lautet das richtige Ergebnis am Mittwoch im WFV-Pokal? 

Wir gewinnen 3:2, zur Not auch nach Verlängerung.

Weitere Themen

News zu den Stuttgarter Kickers: Sinan Tekerci wechselt zu Eintracht Trier

News zu den Stuttgarter Kickers Sinan Tekerci wechselt zu Eintracht Trier

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.
Von Johannes Röckinger/Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers in Weilimdorf: Samuel Unsöld soll erste Minuten bekommen

Stuttgarter Kickers in Weilimdorf Samuel Unsöld soll erste Minuten bekommen

Die Stuttgarter Kickers werden beim TSV Weilimdorf mit einer veränderten Anfangself auflaufen. Im Laufe der WFV-Pokal-Achtelfinalpartie soll auch Samuel Unsöld zum Einsatz kommen.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers in Weilimdorf: Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“

Stuttgarter Kickers in Weilimdorf Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“

Dritte Liga, DFB-Pokal, WFV-Pokal-Sieger – Oliver Stierle erlebte viel mit den Stuttgarter Kickers. Nun erwartet er mit dem TSV Weilimdorf die Blauen im Pokal. Mit welchen Erwartungen?
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers: Spitzenteam? „Das hat niemand behauptet“

Stuttgarter Kickers Spitzenteam? „Das hat niemand behauptet“

Nach fünf Spielen stehen die Stuttgarter Kickers acht Punkte hinter dem Tabellenführer. Ohnehin sieht man sich bei den Blauen nicht als Spitzenteam – man will sich dahin entwickeln.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers: Zeichen bei Sinan Tekerci stehen auf Trennung

Stuttgarter Kickers Zeichen bei Sinan Tekerci stehen auf Trennung

Tut sich noch etwas bei den Stuttgarter Kickers vor Schließung des Transferfensters? Zumindest bei Sinan Tekerci sieht es so aus, als würde der Offensivmann gehen.
Von Jürgen Frey
Stimmen zu Stuttgarter Kickers: „Das Spiel darfst du nie verlieren – Wahnsinn!“

Stimmen zu Stuttgarter Kickers „Das Spiel darfst du nie verlieren – Wahnsinn!“

Nach dem 1:2 von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers gegen Kickers Offenbach haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers gegen OFC: Kalte Dusche für die Blauen

Stuttgarter Kickers gegen OFC Kalte Dusche für die Blauen

In einem rassigen Regionalligaspiel verpassen die dominanten Stuttgarter Kickers gegen Offenbach sich in der Endphase zu belohnen – und kassieren dann auch noch das bittere 1:2.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers gegen Offenbach: Die Blauen verlieren Heimspiel 1:2 – Liveticker zum Nachlesen

Stuttgarter Kickers gegen Offenbach Die Blauen verlieren Heimspiel 1:2 – Liveticker zum Nachlesen

Die Stuttgarter Kickers haben am Freitagabend (29. August) die Offenbacher Kickers empfangen. Wie sich die Blauen geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen.
Von red/jor
Stuttgarter Kickers gegen OFC: Marco Wildersinn: „Das wird ein heißer Tanz“

Stuttgarter Kickers gegen OFC Marco Wildersinn: „Das wird ein heißer Tanz“

Die Stuttgarter Kickers wollen gegen Kickers Offenbach wieder in die Erfolgsspur. Zum Duell der Traditionsclubs werden am Freitag über 6000 Zuschauer erwartet.
Von Jürgen Frey
Kickers-Kapitän Lukas Kiefer: „Die Basics sind einfach nicht verhandelbar“

Kickers-Kapitän Lukas Kiefer „Die Basics sind einfach nicht verhandelbar“

Der neue Kapitän Lukas Kiefer spricht vor dem Kickers-Duell Stuttgart gegen Offenbach über die erste Niederlage, seine Ziele sowie die Kommunikation mit Trainer und Geschäftsführer.
Von Jürgen Frey
Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers WFV-Pokal Interview
 