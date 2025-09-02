Pokal: Weilimdorf gegen Kickers Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“
Der Co-Trainer Oliver Stierle trifft im WFV-Pokal-Achtelfinale mit dem TSV Weilimdorf auf seinen Ex-Verein Stuttgarter Kickers. Mit welchen Erwartungen?
Der Co-Trainer Oliver Stierle trifft im WFV-Pokal-Achtelfinale mit dem TSV Weilimdorf auf seinen Ex-Verein Stuttgarter Kickers. Mit welchen Erwartungen?
An diesem Mittwoch (17.15 Uhr) geht es für den Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf im WFV-Pokal-Achtelfinale gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers. Für den Co-Trainer und Ex-Kickers-Profi Oliver Stierle (42) ein ganz besonderes Duell.