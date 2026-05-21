Das Erfolgskonzert aus der Liederhalle erobert die große Fußballbühne: So wird das Stuttgarter Kammerorchester in Berlin im Stadion vor dem Anpfiff mit den VfB-Fans spielen.

Das Konzert „Klassik trifft Kurve“, eine Co-Produktion des Stuttgarter Kammerorchesters mit dem VfB und seiner Fankurve, vertreten durch das Commando Cannstatt, ist im März ein großer, innovativer Erfolg gewesen. Die Mischung aus klassischer Musik und Stadiongesängen war eine komplett neue – und löste beim Publikum, darunter auch VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß, echte Begeisterung aus.

Lieder wie „Stuttgart kommt“, „Allez VfB“ oder „Europapokal“ in neuem musikalischem Gewand, das kam beim Publikum in der Stuttgarter Liederhalle bei der Premiere vor einigen Wochen sehr gut an. Nun gibt es eine Neuauflage: So wird das Stuttgarter Kammerorchester vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinales zwischen dem VfB und dem FC Bayern München ein Teil der Stadionshow im Berliner Olympiastadion sein.

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„Was auf den ersten Blick den Verdacht erregt, ein zweiter Helene-Fische-Eklat zu werden, ist die Fortsetzung einer sehr erfolgreichen Verschränkung von klassischer Musik und Fußball-Fankultur, die so bisher nur in Stuttgart gewagt wurde“, heißt es in einer Mitteilung des Kammerorchesters, für das es also aus dem Hegelsaal der Liederhalle hinaus geht auf die ganz große Fußballbühne.

Schließlich werden zehntausende VfB-Fans im Stadion sowie Millionen am Fernseher das Pokalfinale verfolgen. Dabei wird das Stuttgarter Kammerorchester mit 23 Musikern – 19 Streichern, drei Trompeten und einer Trommel – unter der Leitung von Konzertmeisterin Luca Bognár vor der VfB-Fankurve im Olympiastadion zeitnah vor dem Anpfiff spielen. Dieses Mal unterstützt von mindestens 24.000 stimmgewaltigen Stuttgarter Fans im Stadion.