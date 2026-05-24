Spielunterbrechung nach Fan-Aktionen beim DFB-Pokalfinale: Alexander Wehrle lobt dennoch die Unterstützung der Anhänger und hofft auf einen störungsfreien Ablauf in Zukunft.
24.05.2026 - 14:49 Uhr
Vorstandschef Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart hat auf den kollektiven Protest der Fans der Schwaben und des FC Bayern München beim DFB-Pokalfinale (0:3) mit gemäßigten Tönen reagiert. „Generell ist es so, dass wir die Fan-Kultur unterstützen“, sagte er. „Klar ist aber auch, ich wünsche mir, dass es nicht zu Spielunterbrechungen führt, weil der Fußball schon die 90 Minuten im Mittelpunkt stehen sollte.“