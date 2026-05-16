Titelsammler Pep Guardiola holt mit Manchester City die zweite Trophäe der Saison. Im FA Cup tun sich die Cityzens zunächst schwer. Ein Geniestreich von Haaland und Semeny entscheidet die Partie.
16.05.2026 - 18:05 Uhr
London - Manchester City hat den englischen FA Cup gewonnen. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Endspiel gegen den FC Chelsea verdient mit 1:0 (0:0) durch. Vor rund 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion erzielte Antoine Semenyo in der 72. Minute den entscheidenden Treffer für die Cityzens.