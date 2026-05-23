Am Samstag platzt Stuttgart aus allen Nähten. Auf dem Schlossplatz steigt das SWR-Sommerfestival, im Neckarpark das Public Viewing zum VfB-Pokalfinale. Wir sind live dabei.

Stuttgart steht ein emotionales Wochenende bevor. Bei traumhaftem Sommerwetter gibt es gleich zwei große Events, welche die Massen anlocken. Beim Mercedes-Benz-Museum fiebern 18.000 VfB-Fans beim Public Viewing mit ihrer Mannschaft mit, die in Berlin gegen den FC Bayern München zum Pokalfinale antritt (Anpfiff: 20 Uhr).

Auf dem Schlossplatz geht es dagegen musikalisch zu. Beim SWR-Sommerfestival steht am Samstag ein besonderes Spektakel an. Unter dem Motto „30 Jahre 0711“ gibt es eine „Family Jam“, bei der die ganze 0711-Crew rund um Massive Töne, Afrob und Max Herre zusammenkommt.

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Sollte der VfB Stuttgart das Pokalfinale gegen den deutschen Rekordmeister gewinnen, werden wir am Sonntag unseren Liveblog fortsetzen.