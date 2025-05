Am Samstag steigt das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. In Stuttgart werden Zehntausende Fans unterwegs sein. Die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Gewinnt der VfB Stuttgart nach der deutschen Meisterschaft 2007 endlich mal wieder einen nationalen Titel? Diese Frage wird am Samstagabend beantwortet, wenn das Team von Trainer Sebastian Hoeneß im Finale des DFB-Pokals auf Drittligist Arminia Bielefeld trifft. Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr.

Während sich viele VfB-Fans auf in die Hauptstadt machen, werden auch in der Heimat Zehntausende Anhänger die Partie in der Innenstadt verfolgen. Beim Public Viewing auf dem Schlossplatz sind 35.000 Menschen zugelassen. Auch die umliegenden Kneipen und Biergärten werden sicher gut gefüllt sein. Es steht ein ereignisreiches Wochenende an.

Stuttgart im Pokalfieber

Was gibt es Samstag und Sonntag in Stuttgart zu beachten? Hier gibt es alle Artikel mit den wichtigsten Informationen rund um das Endspiel:

Gewinnt der VfB Stuttgart den DFB-Pokal, hat er sich auch für die Europa League in der kommenden Saison qualifiziert.