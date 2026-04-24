Der SC Freiburg fühlt sich um ein Tor im Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart betrogen. Auch von Deniz Undav kam Kritik. Nun kommentiert der DFB die Szene.
24.04.2026 - 13:28 Uhr
Das aberkannte Freiburger Tor im DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart (1:2) hätte nach Ansicht des Deutschen Fußball-Bundes zählen müssen. Bei dem Duell in der ersten Minute der Verlängerung zwischen SC-Stürmer Lucas Höler und Jeff Chabot habe es sich um einen „robusten, aber regelkonformen Zweikampf“ gehandelt, urteilte Marco Fritz, Leiter Regelauslegung und Evaluation in der DFB Schiri GmbH, auf Anfrage.