Nach dem Pokalsieg bei den Blauen will Sonnenhof-Stürmer Kleinschrodt mit seinen Eltern zum Auto – und wird dabei überfallen. Die Kickers sind schockiert, die Polizei sucht Zeugen.

Nach der 1:4-Niederlage der Stuttgarter Kickers im Finale des WFV-Pokals gegen die SG Sonnenhof Großaspach ist es zu einem brutalen Überfall auf den Großaspacher Stürmer Michael Kleinschrodt gekommen. Demnach wurde der 30-Jährige auf dem Weg zum Parkplatz des Gazi-Stadions von mehreren Personen in Kickers-Trikots abgepasst, attackiert und ausgeraubt. Die Täter konnten unerkannt flüchten, die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen – und die Stuttgarter Kickers zeigen sich tief erschüttert.

Was war passiert? Nach Informationen unserer Zeitung wollte Kleinschrodt gemeinsam mit seinen Eltern nach der Partie zu einer privaten Feier. Auf dem Weg zu seinem Auto auf dem Stadionparkplatz sei er dann von mehreren Personen – die Polizei spricht von weniger als zehn – abgepasst worden. Auf Nachfrage unserer Redaktion konnte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei lediglich bestätigen, dass es sich bei dem Überfallenen um einen Spieler der SG Sonnenhof Großaspach handelte.

Bei dem Überfall sei es zu Schlägen und Tritten gekommen – am Ende sollen die Täter den Geldbeutel Kleinschrodts und dessen Fußballtasche gestohlen haben, in der sich unter anderem die Medaille vom Pokalsieg befand. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Kleinschrodt entschuldigt sich bei Kickers-Fans für Herz-Gruß

Ein möglicher Zusammenhang des Überfalls mit einem Vorfall während des Spiels steht außerdem im Raum. So berichtet Kleinschrodt in einem Interview direkt nach der Partie davon, dass er kurz vor Schluss vor dem Kickers-Block von Fans der Blauen beleidigt worden sei, es seien auch Becher in seine Richtung geflogen. Diesen Anfeindungen sei der Stürmer mit einem Herz-Gruß an die Kickers-Fans begegnet – was gelinde gesagt nicht ganz so gut aufgenommen wurde und schließlich auch zum Platzsturm geführt haben soll. Kleinschrodt entschuldigte sich in dem Video ausdrücklich bei den Fans für seinen Gruß.

Ob dieser Vorfall allerdings in direktem Zusammenhang mit dem Überfall steht, kann noch nicht gesagt werden und wird von der Polizei ermittelt werden müssen. Ebenfalls ist es noch nicht sicher, ob es sich bei den Tätern tatsächlich um Kickers-Fans handelt. So waren beim Spiel beispielsweise auch mit den Kickers-Anhängern befreundete Fangruppen aus Regensburg, Linz und Kassel vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.

Stuttgarter Kickers verurteilen Angriff aufs Schärfste

Derweil haben sich die Stuttgarter Kickers zu dem Vorfall geäußert und zeigen sich schockiert: „Emotionen, Straftaten und Provokationen im sportlichen Wettbewerb dürfen niemals in Gewalt oder persönliche Übergriffe umschlagen. Die geschilderten Angriffe und Bedrohungen außerhalb des Stadions verurteilen wir auf das Schärfste. Wer Menschen körperlich angreift oder einschüchtert, überschreitet jede Grenze des sportlichen Miteinanders“.