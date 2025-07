Poker um VfB-Profi Nick Woltemade: Die Entscheidung rückt näher – und der VfB bleibt bei seiner Haltung

Viele Protagonisten haben sich in den vergangenen Wochen zum Wechselpoker um Nick Woltemade geäußert. Experten, Vereinsvertreter, Mitspieler. Nun aber ist einer dazugekommen, dessen Gilde sich öffentlich für gewöhnlich eher zurückhält. Berater Danny Bachmann zeigt sich verwundert bis verärgert darüber, dass der VfB bislang sämtliche Offerten des FC Bayern kategorisch abgelehnt hat und gar nicht erst verhandeln möchte: „Wenn ein Bundesliga-Rekordangebot von 55 Millionen Euro nicht einmal für ein gemeinsames persönliches Treffen reicht, stellt sich die Frage, was der VfB eigentlich für außergewöhnlich hält“, sagte Bachmann der Deutschen Presse-Agentur – und ergänzt: „Das war so nicht abzusehen.“